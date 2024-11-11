Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 133Э Дербент — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 133Э Дербент — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Дербент — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Дербент
11:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Избербаш
12:57
13:00
64 км.
1 ч. 10 мин.
Манас
13:30
13:33
89 км.
1 ч. 43 мин.
Махачкала
14:08
15:06
121 км.
2 ч. 21 мин.
Махачкала
Сортировочная
15:19
15:21
124 км.
3 ч. 32 мин.
Шамхал
15:41
15:43
136 км.
3 ч. 54 мин.
Кизилюрт
16:24
16:32
177 км.
4 ч. 37 мин.
Куруш
16:59
17:03
196 км.
5 ч. 12 мин.
Герменчик
17:30
17:34
217 км.
5 ч. 43 мин.
Кизляр
18:10
18:17
249 км.
6 ч. 23 мин.
Кара-Баглы
18:45
18:50
276 км.
6 ч. 58 мин.
Кочубей
19:20
19:25
308 км.
7 ч. 33 мин.
Артезиан
20:37
21:07
371 км.
8 ч. 50 мин.
Белое Озеро
21:42
21:44
400 км.
9 ч. 55 мин.
Улан-Холл
22:09
22:11
426 км.
10 ч. 22 мин.
Зензели
23:11
23:13
482 км.
11 ч. 24 мин.
Астрахань
00:59
01:40
573 км.
13 ч. 12 мин.
Харабалинская
03:53
03:55
704 км.
16 ч. 6 мин.
Верхний Баскунчак
05:24
05:44
803 км.
17 ч. 37 мин.
Эльтон
07:07
07:09
903 км.
19 ч. 20 мин.
Кайсацкая
08:08
08:10
971 км.
20 ч. 21 мин.
Палласовка
08:43
08:45
1004 км.
20 ч. 56 мин.
Гмелинская
09:23
09:25
1040 км.
21 ч. 36 мин.
Красный Кут
10:29
10:34
1104 км.
22 ч. 42 мин.
Урбах
11:17
11:19
1135 км.
23 ч. 30 мин.
Саратов 1
Пассажирский
13:03
13:40
1211 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Татищево
14:29
14:31
1242 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Аткарск
15:14
15:16
1288 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Ртищево 1
16:51
17:21
1381 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Вертуновская
17:47
17:49
1405 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
Тамала
18:17
18:19
1428 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Умет
18:37
18:40
1447 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Кирсанов
18:57
19:00
1465 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Иноковка
19:25
19:27
1488 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Тамбов 1
20:23
20:49
1553 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Мичуринск
Уральский
21:57
22:43
1618 км.
1 д. 10 ч. 10 мин.
Богоявленск
23:26
23:28
1659 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Рязань 2
01:39
02:08
1817 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Ожерелье
05:09
05:11
1910 км.
1 д. 17 ч. 22 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
07:00
2020 км.
1 д. 19 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Дербент → Москва Распечатать расписание поезда