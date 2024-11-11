Маршрут следования поезда 133М Москва — Дербент на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Дербент с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
19:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
21:28
21:30
110 км.
2 ч. 1 мин.
Рязань 2
00:15
00:41
203 км.
4 ч. 48 мин.
Богоявленск
02:39
02:41
361 км.
7 ч. 12 мин.
Мичуринск
Уральский
03:18
04:02
402 км.
7 ч. 51 мин.
Тамбов 1
05:09
05:34
467 км.
9 ч. 42 мин.
Иноковка
06:35
06:37
532 км.
11 ч. 8 мин.
Кирсанов
06:57
07:00
555 км.
11 ч. 30 мин.
Умет
07:20
07:23
573 км.
11 ч. 53 мин.
Тамала
07:43
07:45
592 км.
12 ч. 16 мин.
Вертуновская
08:08
08:10
615 км.
12 ч. 41 мин.
Ртищево 1
08:40
09:10
639 км.
13 ч. 13 мин.
Аткарск
10:35
10:37
732 км.
15 ч. 8 мин.
Татищево
11:19
11:21
778 км.
15 ч. 52 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:06
12:46
809 км.
16 ч. 39 мин.
Урбах
14:37
14:39
885 км.
19 ч. 10 мин.
Красный Кут
15:21
15:26
916 км.
19 ч. 54 мин.
Гмелинская
16:48
16:50
980 км.
21 ч. 21 мин.
Палласовка
17:21
17:26
1016 км.
21 ч. 54 мин.
Кайсацкая
17:59
18:01
1049 км.
22 ч. 32 мин.
Эльтон
18:54
18:56
1117 км.
23 ч. 27 мин.
Верхний Баскунчак
20:16
20:35
1217 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Харабалинская
21:58
22:03
1316 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Астрахань
00:08
00:48
1447 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Зензели
02:45
02:47
1538 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Улан-Холл
03:41
03:44
1594 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Белое Озеро
04:09
04:11
1620 км.
1 д. 8 ч. 42 мин.
Артезиан
05:09
05:39
1649 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Кочубей
06:45
06:47
1712 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Кара-Баглы
07:18
07:20
1744 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Кизляр
07:47
07:52
1771 км.
1 д. 12 ч. 20 мин.
Герменчик
08:28
08:30
1803 км.
1 д. 13 ч. 1 мин.
Куруш
08:56
08:58
1824 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Кизилюрт
09:25
09:30
1843 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Шамхал
10:10
10:12
1884 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Махачкала
Сортировочная
10:27
10:29
1896 км.
1 д. 15 ч. 0 мин.
Махачкала
10:46
11:44
1899 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Манас
12:14
12:16
1931 км.
1 д. 16 ч. 47 мин.
Избербаш
12:44
12:46
1956 км.
1 д. 17 ч. 17 мин.
Дербент
13:45
2020 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
