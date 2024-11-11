Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 135Й Москва — Саратов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 135Й Москва — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
17:49
18:16
145 км.
2 ч. 27 мин.
Михайлов
19:17
19:19
189 км.
3 ч. 55 мин.
Милославское
20:30
20:32
266 км.
5 ч. 8 мин.
Раненбург
21:26
21:28
315 км.
6 ч. 4 мин.
Богоявленск
21:50
21:52
337 км.
6 ч. 28 мин.
Мичуринск
Уральский
22:40
23:10
378 км.
7 ч. 18 мин.
Никифоровка
23:36
23:38
397 км.
8 ч. 14 мин.
Тамбов 1
00:22
00:27
444 км.
9 ч. 0 мин.
Платоновка
01:02
01:04
479 км.
9 ч. 40 мин.
Кирсанов
01:45
01:48
531 км.
10 ч. 23 мин.
Тамала
02:25
02:30
567 км.
11 ч. 3 мин.
Вертуновская
02:53
02:55
590 км.
11 ч. 31 мин.
Ртищево 1
03:25
03:55
614 км.
12 ч. 3 мин.
Екатериновка
04:44
04:45
658 км.
13 ч. 22 мин.
Аткарск
05:27
06:05
707 км.
14 ч. 5 мин.
Татищево
06:48
06:50
753 км.
15 ч. 26 мин.
Саратов 1
Пассажирский
07:36
784 км.
16 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Саратов Распечатать расписание поезда