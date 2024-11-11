Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 135Ж Саратов — Москва.
Маршрут следования поезда 135Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
15:09
15:11
31 км.
0 ч. 49 мин.
Аткарск
15:54
16:20
77 км.
1 ч. 34 мин.
Екатериновка
17:04
17:06
126 км.
2 ч. 44 мин.
Ртищево 1
18:05
18:35
170 км.
3 ч. 45 мин.
Вертуновская
19:01
19:03
194 км.
4 ч. 41 мин.
Тамала
19:31
19:36
217 км.
5 ч. 11 мин.
Кирсанов
20:13
20:16
253 км.
5 ч. 53 мин.
Платоновка
21:02
21:04
305 км.
6 ч. 42 мин.
Тамбов 1
21:36
21:50
340 км.
7 ч. 16 мин.
Никифоровка
22:33
22:35
387 км.
8 ч. 13 мин.
Мичуринск
Уральский
23:02
23:42
406 км.
8 ч. 42 мин.
Богоявленск
00:16
00:18
447 км.
9 ч. 56 мин.
Раненбург
00:38
00:40
469 км.
10 ч. 18 мин.
Милославское
01:43
01:45
518 км.
11 ч. 23 мин.
Павелец-Тульский
02:17
02:20
545 км.
11 ч. 57 мин.
Михайлов
03:09
03:13
595 км.
12 ч. 49 мин.
Узуново
03:50
04:16
639 км.
13 ч. 30 мин.
Домодедово
06:13
06:16
752 км.
15 ч. 53 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:52
785 км.
16 ч. 32 мин.
