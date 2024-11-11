Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 137Й Москва — Саратов. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 137Й Москва — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
17:48
18:14
145 км.
2 ч. 26 мин.
Милославское
20:25
20:27
265 км.
5 ч. 3 мин.
Раненбург
21:21
21:23
314 км.
5 ч. 59 мин.
Богоявленск
21:46
21:48
336 км.
6 ч. 24 мин.
Мичуринск
Уральский
22:29
23:00
377 км.
7 ч. 7 мин.
Никифоровка
23:27
23:29
396 км.
8 ч. 5 мин.
Тамбов 1
00:12
00:25
443 км.
8 ч. 50 мин.
Платоновка
01:05
01:07
478 км.
9 ч. 43 мин.
Кирсанов
01:51
01:53
530 км.
10 ч. 29 мин.
Тамала
02:31
02:33
566 км.
11 ч. 9 мин.
Ртищево 1
03:20
03:50
614 км.
11 ч. 58 мин.
Екатериновка
04:38
04:40
658 км.
13 ч. 16 мин.
Аткарск
05:23
05:25
707 км.
14 ч. 1 мин.
Татищево
06:07
06:09
753 км.
14 ч. 45 мин.
Саратов 1
Пассажирский
06:55
784 км.
15 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый день. Очень приветливые и хорошие проводницы. Мне понравилось отношение к пассажирам, а также обслуживание. Поезд не новый и в этом я вижу основной минус. Одно дело, когда его можно как-то оборудовать и улучшить, а другие дело – когда проще заменить. Этот вариант проще заменить.
Ехал с дочкой, все прошло хорошо. Поезд отличный. Спасибо.
Все необходимое для комфортной поездки в этом поезде есть, и это очень сильно радует. Туалеты по началу были чистыми, но под конец поездки явно требовали тщательной уборки. И у нас почему-то быстро закончилось мыло. Его так и не пополнили.
Привет. Поезд нормальный, ехать можно. Это не красная стрела – понятно. А вот обслуживание было грубовато. Не очень понравилось как проводницы вели себя в разговоре со мной и другими пассажирами. Обслуживание в поездах хромает.
Сыну поездка понравилась, мне тоже. Раньше было хуже это точно, не ездила на поездах лет 10.
Доброго дня. Было чисто и приятно ехать. Проводница несколько раз заходила и интересовалась, все ли у нас хорошо и не нужна ли нам помощь. Рядом с моим местом была розетка, которая исправно работала и подзаряжала телефон.