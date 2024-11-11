Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 141Г Чебоксары — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
23:07
23:45
68 км.
1 ч. 52 мин.
Вурнары
00:19
00:21
101 км.
3 ч. 4 мин.
Шумерля
00:50
00:52
134 км.
3 ч. 35 мин.
Сергач
01:41
01:43
191 км.
4 ч. 26 мин.
Арзамас 2
03:11
03:13
295 км.
5 ч. 56 мин.
Муром 1
05:22
05:24
411 км.
8 ч. 7 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:35
685 км.
13 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Спасибо за поездку. Мне понравилось. Если не считать того, что машинист постоянно как-то дергался при трогании с места, других моментов которые доставили мне дискомфорт не было.
Ну как же можно так над пассажирами издеваться? Стоимость билетов космическая, а матрасы до сих пор старые лежат, как будто им лет по 20 уже. Ну неужели нет ни капли уважения к пассащжирам?
Всем добрый день. Я выскажусь по поводу плацкарта. На мой взгляд на него стоимость очень сильно завышена! Если сравнивать тот комфорт который вы получаете с тем, сколько стоит билет, это несравнимо дорого.
Ехала с ребенком, поезд едет быстро, но если бы он меньше стоял в Канаше, то вообще было идеально. Ребенок хорошо перенес поездку, проводницы были внимательными и вежливыми. Что касается чистоты вагона – более-менее терпимая чистота. Бывало и почище, если честно. Но и так сойдет.
добрый день.нудобство доставило то что кондиционер в вагоне очень старый и в итоге еле дул было все равно душно.проводница хорошая к ней претензий нет.спасибо
Супер состав! Вагон – отличный. Проводницы – волшебные!