Маршрут следования поезда 142Ч Великий Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
01:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
02:30
02:34
70 км.
1 ч. 10 мин.
Малая Вишера
03:06
03:07
113 км.
1 ч. 46 мин.
Окуловка
04:03
04:04
194 км.
2 ч. 43 мин.
Бологое-Московское
04:48
04:49
264 км.
3 ч. 28 мин.
Вышний Волочек
05:24
05:26
307 км.
4 ч. 4 мин.
Тверь
07:27
07:29
423 км.
6 ч. 7 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:13
583 км.
8 ч. 53 мин.
