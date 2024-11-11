Маршрут следования поезда 142Г Москва — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
05:12
05:14
274 км.
5 ч. 13 мин.
Мухтолово
06:18
06:20
349 км.
6 ч. 19 мин.
Арзамас 2
06:56
06:58
390 км.
6 ч. 57 мин.
Перевозская
07:42
07:44
437 км.
7 ч. 43 мин.
Сергач
08:41
08:43
498 км.
8 ч. 42 мин.
Шумерля
09:35
09:37
555 км.
9 ч. 36 мин.
Вурнары
10:06
10:08
588 км.
10 ч. 7 мин.
Канаш
10:40
11:10
621 км.
10 ч. 41 мин.
Чебоксары
13:28
689 км.
13 ч. 29 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Странно что как только поезд подъехал к перрону, было понятно, что его не мыли неизвестно сколько времени. Грязные вагоны, окна. Ладно был снаружи – но внутри было то же самое. Отвратительно было ехать в этом поезде.
В туалет просто не зайти. Хоть ты терпи сиди 10 часов. Вонь такая, что можно подумать, будто там кто-то издох. Никогда бы не могла подумать, что до сих пор такие поезда ездят!!!
Я в восторге от поездки! Давно не ездила с таким комфортом!!! Проводницы очень классные тётеньки))) Спасибо за приятное путешествие)))
Добрый день. Ехал на этом поезде 10.04.2021 Могу сказать лишь то что многое зависит от спутника по купе. Если попадется какой-нибудь маргинал, то поездка не принесет никакого удовольствия. Иногда понимаю людей, которые выкупают всё купе, чтобы ехать одни.
Ужасная поездка. Как только сели – естественно легли спать, так как на дворе ночь. Спали себе спокойно. А проводница нас не разбудила заранее, до нашей остановки, когда нам выходить!!!!!! Пришлось подрываться и выбегать с сумками как ошпаренной на улицу, застегиваясь по дороге и зашнуровываясь!!!! Спасибо добрым пассажирам которые помогли мне дотащить сумки, так бы что-нибудь осталось и уехало без меня!!!! Безобразие одним словом!!!