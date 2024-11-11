12:07
1 д. 18 ч. 33 мин.
06:40
23
Маршрут следования поезда 145Н Омск — Караганды (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Караганды (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
12:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москаленки
13:32
13:34
92 км.
1 ч. 25 мин.
Исилькуль
14:07
15:07
135 км.
2 ч. 0 мин.
Булаево 1
15:53
16:18
186 км.
3 ч. 46 мин.
Петропавловск
17:30
18:25
267 км.
5 ч. 23 мин.
Смирново
18:05
18:08
308 км.
1 д. 5 ч. 58 мин.
Киялы
18:38
18:41
347 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Тайынша
19:16
19:19
385 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Кокшетау 1
20:25
20:45
449 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Курорт-Боровое
21:44
21:59
514 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Макинка
22:37
22:40
549 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Ак-Куль
23:47
23:50
626 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Шортанды
00:20
00:22
660 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Астана Нурлы Жол
01:42
02:30
723 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Аршалы
03:32
03:34
786 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Анар
03:56
03:58
812 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Сарыбел
04:12
04:14
829 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Актасты
04:36
04:40
844 км.
1 д. 16 ч. 29 мин.
Шокай
05:05
05:08
866 км.
1 д. 16 ч. 58 мин.
Мырза
05:34
05:36
888 км.
1 д. 17 ч. 27 мин.
Нура
05:45
05:47
896 км.
1 д. 17 ч. 38 мин.
Караганды
Сортировочная
06:10
06:15
916 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Караганды
Пассажирская
06:40
937 км.
1 д. 18 ч. 33 мин.
