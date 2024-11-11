Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 145Ц Караганды (Казахстан) — Омск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 145Ц Караганды (Казахстан) — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Караганды (Казахстан) — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Караганды
Пассажирская
11:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Караганды
Сортировочная
12:25
12:27
21 км.
0 ч. 27 мин.
Нура
12:54
12:55
41 км.
0 ч. 56 мин.
Мырза
13:07
13:08
49 км.
1 ч. 9 мин.
Шокай
13:37
13:38
71 км.
1 ч. 39 мин.
Актасты
14:03
14:04
93 км.
2 ч. 5 мин.
Сарыбел
14:30
14:33
108 км.
2 ч. 32 мин.
Анар
14:47
14:49
125 км.
2 ч. 49 мин.
Аршалы
15:10
15:13
151 км.
3 ч. 12 мин.
Астана Нурлы Жол
16:09
16:57
214 км.
4 ч. 11 мин.
Шортанды
18:17
18:19
277 км.
6 ч. 19 мин.
Ак-Куль
18:49
18:52
311 км.
6 ч. 51 мин.
Макинка
19:53
19:56
388 км.
7 ч. 55 мин.
Курорт-Боровое
20:29
20:43
423 км.
8 ч. 31 мин.
Кокшетау 1
21:45
22:05
488 км.
9 ч. 47 мин.
Тайынша
23:08
23:11
552 км.
11 ч. 10 мин.
Киялы
23:46
23:48
590 км.
11 ч. 48 мин.
Смирново
00:17
00:19
629 км.
12 ч. 19 мин.
Петропавловск
02:00
03:13
670 км.
14 ч. 2 мин.
Булаево 1
04:24
04:51
751 км.
16 ч. 26 мин.
Исилькуль
05:34
06:34
802 км.
17 ч. 36 мин.
Москаленки
07:08
07:10
845 км.
19 ч. 10 мин.
Омск
Пассажирский
08:18
937 км.
20 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Караганды (Казахстан) → Омск Распечатать расписание поезда