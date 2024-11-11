Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 147Г Казань — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 147Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
21:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
23:54
23:56
106 км.
2 ч. 1 мин.
Шумерля
01:09
01:11
173 км.
3 ч. 16 мин.
Сергач
02:01
02:03
230 км.
4 ч. 8 мин.
Смагино
02:37
02:39
270 км.
4 ч. 44 мин.
Бобыльская
03:41
03:42
311 км.
5 ч. 48 мин.
Арзамас 2
04:04
04:06
336 км.
6 ч. 11 мин.
Мухтолово
04:41
04:42
377 км.
6 ч. 48 мин.
Навашино
05:25
05:27
441 км.
7 ч. 32 мин.
Муром 1
05:42
05:44
452 км.
7 ч. 49 мин.
Добрятино
06:19
06:21
496 км.
8 ч. 26 мин.
Вековка
06:49
07:15
528 км.
8 ч. 56 мин.
Нечаевская
07:30
07:32
540 км.
9 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:57
727 км.
13 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Москва Распечатать расписание поезда