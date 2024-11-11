Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 149Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
18:47
18:50
106 км.
2 ч. 27 мин.
Шумерля
20:08
20:10
173 км.
3 ч. 48 мин.
Сергач
20:59
21:01
230 км.
4 ч. 39 мин.
Арзамас 2
22:35
22:37
334 км.
6 ч. 15 мин.
Мухтолово
23:15
23:17
375 км.
6 ч. 55 мин.
Муром 1
00:16
00:18
450 км.
7 ч. 56 мин.
Добрятино
00:53
00:55
494 км.
8 ч. 33 мин.
Вековка
01:22
01:48
526 км.
9 ч. 2 мин.
Нечаевская
02:12
02:14
538 км.
9 ч. 52 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:50
725 км.
12 ч. 30 мин.
