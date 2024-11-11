Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 150Х Москва — Казань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 150Х Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нечаевская
03:19
03:21
187 км.
2 ч. 59 мин.
Вековка
03:40
04:06
199 км.
3 ч. 20 мин.
Добрятино
04:34
04:36
231 км.
4 ч. 14 мин.
Муром 1
05:09
05:11
275 км.
4 ч. 49 мин.
Мухтолово
06:18
06:20
350 км.
5 ч. 58 мин.
Арзамас 2
07:03
07:05
391 км.
6 ч. 43 мин.
Сергач
08:54
08:56
495 км.
8 ч. 34 мин.
Шумерля
09:45
09:47
552 км.
9 ч. 25 мин.
Канаш
10:50
10:52
619 км.
10 ч. 30 мин.
Зеленый Дол
12:22
12:24
696 км.
12 ч. 2 мин.
Казань
Пассажирская
13:27
730 км.
13 ч. 7 мин.
