Маршрут следования и продажа билетов
1 д. 15 ч. 27 мин.
11:15
28
Маршрут следования поезда 160С Роза Хутор (Красная Поляна) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Роза Хутор (Красная Поляна) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Роза Хутор
19:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
20:32
21:32
39 км.
0 ч. 44 мин.
Хоста
21:45
21:47
47 км.
1 ч. 57 мин.
Сочи
22:06
22:15
60 км.
2 ч. 18 мин.
Лоо
22:42
22:45
76 км.
2 ч. 54 мин.
Лазаревская
23:25
23:29
108 км.
3 ч. 37 мин.
Туапсе
00:07
00:22
135 км.
4 ч. 19 мин.
Горячий Ключ
02:41
03:17
196 км.
6 ч. 53 мин.
Краснодар 1
05:45
05:52
238 км.
9 ч. 57 мин.
Брюховецкая
07:40
07:42
324 км.
11 ч. 52 мин.
Каневская
08:14
08:16
356 км.
12 ч. 26 мин.
Староминская-Тимашевск
08:58
09:00
403 км.
13 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
10:38
11:25
494 км.
14 ч. 50 мин.
Новочеркасск
12:21
12:23
532 км.
16 ч. 33 мин.
Шахтная
13:12
13:14
568 км.
17 ч. 24 мин.
Сулин
13:48
13:50
586 км.
18 ч. 0 мин.
Зверево
14:10
14:12
601 км.
18 ч. 22 мин.
Лихая
14:45
15:03
617 км.
18 ч. 57 мин.
Каменская
15:30
15:32
636 км.
19 ч. 42 мин.
Миллерово
16:28
16:30
702 км.
20 ч. 40 мин.
Кутейниково
17:22
17:24
757 км.
21 ч. 34 мин.
Россошь
19:08
19:24
859 км.
23 ч. 20 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:00
21:20
947 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Придача
Воронеж-Южный
22:33
22:37
1022 км.
1 д. 2 ч. 45 мин.
Грязи
Воронежские
00:35
00:38
1127 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Мичуринск
Уральский
01:33
02:04
1185 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Рязань 2
07:35
08:05
1384 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:15
1565 км.
1 д. 15 ч. 27 мин.
