Маршрут следования поезда 162Х Шымкент — Астана на карте со всеми остановками
Расписание поезда Шымкент — Астана с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Шымкент
14:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Манкент
15:14
15:16
22 км.
0 ч. 29 мин.
Тюлькубас
16:20
16:35
60 км.
1 ч. 35 мин.
Боранды
17:49
17:51
102 км.
3 ч. 4 мин.
Тараз
19:05
19:25
158 км.
4 ч. 20 мин.
Луговая
20:59
21:09
269 км.
6 ч. 14 мин.
Шу
22:45
23:06
378 км.
8 ч. 0 мин.
Шыганак
01:22
01:39
546 км.
10 ч. 37 мин.
Сары-Шаган
03:27
03:54
662 км.
12 ч. 42 мин.
Акадыр
07:03
07:18
907 км.
16 ч. 18 мин.
Жарык
08:15
08:20
973 км.
17 ч. 30 мин.
Карабас
09:28
09:34
1052 км.
18 ч. 43 мин.
Караганды
Пассажирская
09:58
10:31
1080 км.
19 ч. 13 мин.
Караганды
Сортировочная
10:56
11:11
1101 км.
20 ч. 11 мин.
Нур-Султан 1
13:57
1287 км.
23 ч. 12 мин.
