Маршрут следования поезда 162М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
16:28
16:32
181 км.
2 ч. 58 мин.
Мичуринск
Воронежский
19:16
19:18
379 км.
5 ч. 46 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:32
21:37
541 км.
8 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:45
22:57
616 км.
9 ч. 15 мин.
Россошь
00:31
00:36
704 км.
11 ч. 1 мин.
Ростов
Главный
06:05
06:20
1033 км.
16 ч. 35 мин.
Горячий Ключ
10:30
10:54
1321 км.
21 ч. 0 мин.
Туапсе
12:15
12:20
1382 км.
22 ч. 45 мин.
Лазаревская
12:59
13:02
1409 км.
23 ч. 29 мин.
Сочи
14:10
14:14
1457 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Адлер
14:45
1478 км.
1 д. 1 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Поезд очень шумный и не до конца чистый. Единственный плюс – что практически нет остановок.
Обычный поезд, ничего сверх. Туалеты старые, грязные. И отовсюду дует ветер. Водил ребенка, так думал как бы не застудили чего-нибудь.
Старые вагоны, было душно ехать. Такое ощущение что вентиляция тут не работает и уде довольно давно. Про кондиционер и речи быть не может. Вообще не довольна.
Поезд на мой взгляд немного убитый. Стоимость билетов дороговата. За то, что получает пассажир во время поездки нужно платить меньше.
Проводница – ХАМЛО. Мало того, что все делает так, как будто одолжение, так еще когда я сделала ей замечание (и надо сказать не на ровном месте) – она еще и огрызаться начала. Вот оно настоящее лицо железных дорог.