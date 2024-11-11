Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 162С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сочи
20:45
20:50
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лазаревская
21:55
22:00
69 км.
1 ч. 43 мин.
Туапсе
22:38
22:43
96 км.
2 ч. 26 мин.
Горячий Ключ
00:10
00:15
157 км.
3 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
04:23
04:38
445 км.
8 ч. 11 мин.
Россошь
10:09
10:14
774 км.
13 ч. 57 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:43
11:55
862 км.
15 ч. 31 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:58
13:03
937 км.
16 ч. 46 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:22
15:24
1099 км.
19 ч. 10 мин.
Рязань 2
17:50
17:52
1297 км.
21 ч. 38 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
20:35
1478 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
