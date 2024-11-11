Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 164М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
16:49
16:54
181 км.
2 ч. 41 мин.
Мичуринск
Воронежский
19:14
19:16
379 км.
5 ч. 6 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:22
21:27
541 км.
7 ч. 14 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:30
22:42
616 км.
8 ч. 22 мин.
Россошь
00:10
00:15
704 км.
10 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
05:50
06:14
1033 км.
15 ч. 42 мин.
Туапсе
11:40
11:45
1383 км.
21 ч. 32 мин.
Лазаревская
12:26
12:28
1410 км.
22 ч. 18 мин.
Сочи
13:32
13:37
1458 км.
23 ч. 24 мин.
Адлер
14:05
1479 км.
23 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Адлер Распечатать расписание поезда