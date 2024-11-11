Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 173М Москва — Евпатория
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 173М Москва — Евпатория на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Евпатория с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
22:28
22:53
145 км.
2 ч. 28 мин.
Михайлов
23:32
23:34
189 км.
3 ч. 32 мин.
Павелец-Тульский
00:13
00:15
239 км.
4 ч. 13 мин.
Милославское
00:45
00:47
266 км.
4 ч. 45 мин.
Троекурово
01:18
01:20
291 км.
5 ч. 18 мин.
Раненбург
01:43
01:45
315 км.
5 ч. 43 мин.
Богоявленск
02:07
02:09
337 км.
6 ч. 7 мин.
Мичуринск
Воронежский
02:45
02:57
377 км.
6 ч. 45 мин.
Грязи
Воронежские
04:03
04:23
433 км.
8 ч. 3 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:44
06:49
538 км.
10 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:19
09:25
613 км.
13 ч. 19 мин.
Россошь
11:52
12:08
701 км.
15 ч. 52 мин.
Митрофановка
12:42
12:44
725 км.
16 ч. 42 мин.
Зайцевка
13:26
13:28
767 км.
17 ч. 26 мин.
Кутейниково
14:07
14:09
804 км.
18 ч. 7 мин.
Миллерово
15:02
15:04
859 км.
19 ч. 2 мин.
Каменская
16:06
16:08
925 км.
20 ч. 6 мин.
Лихая
16:33
16:56
944 км.
20 ч. 33 мин.
Сулин
17:46
17:48
975 км.
21 ч. 46 мин.
Шахтная
18:24
18:26
993 км.
22 ч. 24 мин.
Новочеркасск
19:22
19:24
1029 км.
23 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
20:28
20:45
1067 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Тимашевская
00:01
00:03
1252 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Тамань
04:12
04:44
1408 км.
1 д. 8 ч. 12 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
05:12
05:22
1452 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Багерово
05:38
05:41
1462 км.
1 д. 9 ч. 38 мин.
Семь Колодезей
06:24
06:28
1504 км.
1 д. 10 ч. 24 мин.
Владиславовка
07:12
07:15
1538 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Джанкой
08:30
08:55
1635 км.
1 д. 12 ч. 30 мин.
Саки
11:30
11:40
1722 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Евпатория
12:20
1742 км.
1 д. 16 ч. 20 мин.
