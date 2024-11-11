Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 174С Евпатория — Москва.
Маршрут следования поезда 174С Евпатория — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Евпатория — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Евпатория
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саки
23:20
23:30
20 км.
0 ч. 35 мин.
Джанкой
23:55
00:20
107 км.
1 ч. 10 мин.
Владиславовка
01:45
01:49
204 км.
3 ч. 0 мин.
Семь Колодезей
02:43
02:55
238 км.
3 ч. 58 мин.
Багерово
03:39
03:42
280 км.
4 ч. 54 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
03:57
04:16
290 км.
5 ч. 12 мин.
Тамань
04:42
05:14
334 км.
5 ч. 57 мин.
Тимашевская
08:52
08:54
490 км.
10 ч. 7 мин.
Первомайская
11:29
11:47
671 км.
12 ч. 44 мин.
Новочеркасск
13:23
13:25
715 км.
14 ч. 38 мин.
Шахтная
14:14
14:16
751 км.
15 ч. 29 мин.
Сулин
14:43
14:45
769 км.
15 ч. 58 мин.
Лихая
15:38
15:55
800 км.
16 ч. 53 мин.
Каменская
16:22
16:24
819 км.
17 ч. 37 мин.
Миллерово
17:17
17:19
885 км.
18 ч. 32 мин.
Кутейниково
18:11
18:13
940 км.
19 ч. 26 мин.
Россошь
19:47
20:02
1042 км.
21 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:35
21:40
1130 км.
22 ч. 50 мин.
Придача
Воронеж-Южный
22:48
22:53
1205 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Грязи
Воронежские
00:53
01:10
1310 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Мичуринск
Воронежский
02:00
02:12
1366 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Богоявленск
02:46
02:48
1406 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Раненбург
03:08
03:10
1428 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Троекурово
03:31
03:50
1452 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Милославское
04:17
04:19
1477 км.
1 д. 5 ч. 32 мин.
Павелец-Тульский
04:55
04:57
1504 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Михайлов
05:38
05:40
1554 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Узуново
06:17
06:44
1598 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
09:40
1743 км.
1 д. 10 ч. 55 мин.
