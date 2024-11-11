Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 191А Кандалакша — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:20
1 д. 8 ч. 54 мин.
23:14
37
Маршрут следования поезда 191А Кандалакша — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кандалакша — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кандалакша
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Княжая
15:12
15:14
37 км.
0 ч. 52 мин.
Ковда
15:35
15:36
54 км.
1 ч. 15 мин.
Пояконда
15:55
15:56
70 км.
1 ч. 35 мин.
Полярный Круг
16:18
16:20
86 км.
1 ч. 58 мин.
Чупа
16:45
16:48
105 км.
2 ч. 25 мин.
Лоухи
17:17
17:27
126 км.
2 ч. 57 мин.
Амбарный
18:01
18:03
161 км.
3 ч. 41 мин.
Энгозеро
18:18
18:20
177 км.
3 ч. 58 мин.
Сиг
18:46
18:47
203 км.
4 ч. 26 мин.
Кузема
19:11
19:13
227 км.
4 ч. 51 мин.
Кемь
20:02
20:37
273 км.
5 ч. 42 мин.
Шуерецкая
21:14
21:15
297 км.
6 ч. 54 мин.
Беломорск
21:40
21:45
319 км.
7 ч. 20 мин.
Уда
22:01
22:02
330 км.
7 ч. 41 мин.
Сосновец
22:11
22:13
338 км.
7 ч. 51 мин.
Летний
22:28
22:30
352 км.
8 ч. 8 мин.
Тунгуда
22:41
22:42
361 км.
8 ч. 21 мин.
Идель
22:55
22:57
371 км.
8 ч. 35 мин.
Кочкома
23:10
23:13
382 км.
8 ч. 50 мин.
Надвоицы
23:35
23:37
397 км.
9 ч. 15 мин.
Сегежа
00:01
00:03
413 км.
9 ч. 41 мин.
Медвежья Гора
02:05
02:20
506 км.
11 ч. 45 мин.
Кяппесельга
03:02
03:03
533 км.
12 ч. 42 мин.
Кедрозеро
03:41
03:42
569 км.
13 ч. 21 мин.
Нигозеро
04:07
04:23
586 км.
13 ч. 47 мин.
Кондопога
04:31
04:35
589 км.
14 ч. 11 мин.
Петрозаводск
05:28
05:53
636 км.
15 ч. 8 мин.
Деревянка
06:26
06:27
661 км.
16 ч. 6 мин.
Свирь
08:26
09:01
731 км.
18 ч. 6 мин.
Подпорожье
09:15
09:17
736 км.
18 ч. 55 мин.
Лодейное Поле
09:49
09:51
769 км.
19 ч. 29 мин.
Волховстрой 2
11:21
11:23
880 км.
21 ч. 1 мин.
Малая Вишера
14:27
14:28
999 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Окуловка
15:20
15:21
1080 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
16:08
16:20
1150 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:14
1470 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кандалакша → Москва Распечатать расписание поезда