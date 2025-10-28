Маршрут следования поезда 197Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
17:33
17:34
34 км.
1 ч. 3 мин.
Канаш
19:24
19:38
111 км.
2 ч. 54 мин.
Вурнары
20:11
20:13
144 км.
3 ч. 41 мин.
Шумерля
20:41
20:43
177 км.
4 ч. 11 мин.
Пильна
21:09
21:11
208 км.
4 ч. 39 мин.
Сергач
21:36
21:39
234 км.
5 ч. 6 мин.
Бобыльская
22:45
22:47
314 км.
6 ч. 15 мин.
Арзамас 2
23:13
23:15
339 км.
6 ч. 43 мин.
Навашино
00:36
00:39
444 км.
8 ч. 6 мин.
Муром 1
00:57
00:59
455 км.
8 ч. 27 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:30
729 км.
13 ч. 0 мин.
