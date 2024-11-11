Маршрут следования поезда 201Э Владивосток — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владивосток — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владивосток
04:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Угольная
05:12
05:16
26 км.
0 ч. 40 мин.
Уссурийск
06:29
06:36
81 км.
1 ч. 57 мин.
Озерная Падь
07:11
07:12
110 км.
2 ч. 39 мин.
Сибирцево
07:45
07:48
139 км.
3 ч. 13 мин.
Мучная
08:08
08:09
155 км.
3 ч. 36 мин.
Спасск-Дальний
08:46
08:49
192 км.
4 ч. 14 мин.
Ружино
10:20
10:35
302 км.
5 ч. 48 мин.
Дальнереченск 1
11:23
11:26
356 км.
6 ч. 51 мин.
Губерово
11:58
11:59
390 км.
7 ч. 26 мин.
Лучегорск
12:27
12:29
425 км.
7 ч. 55 мин.
Бикин
13:06
13:10
463 км.
8 ч. 34 мин.
Вяземская
14:40
14:42
551 км.
10 ч. 8 мин.
Верино
15:35
15:36
604 км.
11 ч. 3 мин.
Хабаровск 1
16:50
661 км.
12 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кран в туалете считай не работал, внутри туалета было грязно. Впрочем как и всегда, я уже настолько отвыкла видеть чистые санузлы в поезде, что каждый раз для меня это большое удивление
Очень неудобное время прибытия в 3 утра. Ночью в поезде было холодно. Проводницы свое дело знают, к ним нет претензий.
Я так долго не ездила на поездах, что ждала чего-то нового, а попала в поезд такой же, на котором я 20 лет назад ездила на отдых)))))))) С одной стороны вообще ничего не изменилось и это сильно удручает. Но с другой вспомнилось старое и было приятно понастальгировать.
Стоимость билетов, я считаю, просто неадекватно высокая. Поезд старый, вагоны дряблые и не понятно за что такие деньги платим. Понимаю бы все было новое – еще одно дело. Но тут все настолько уже разваливатеся, что дичь.
Поезд вполне приемлемый для передвижения. Было удобно ехать, лавки широкие. Хоть он и старый, но удобно сидеть было. В отличие от новых поездов, где сделали лавки уже. Тут хоть лечь можно по человечески.