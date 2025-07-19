Маршрут следования поезда 201М Москва — Климово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Климово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
23:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
01:49
01:51
162 км.
2 ч. 44 мин.
Сухиничи
Главные
02:48
03:14
234 км.
3 ч. 43 мин.
Брянск Орловский
04:41
05:11
343 км.
5 ч. 36 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
05:23
05:25
348 км.
6 ч. 18 мин.
Почеп
06:53
07:00
419 км.
7 ч. 48 мин.
Унеча
08:26
08:31
472 км.
9 ч. 21 мин.
Клинцы
09:12
09:17
504 км.
10 ч. 7 мин.
Новозыбков
10:04
10:09
534 км.
10 ч. 59 мин.
Климов
10:39
557 км.
11 ч. 34 мин.
