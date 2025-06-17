Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 201У Апатиты — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 201У Апатиты — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апатиты — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апатиты 1
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Африканда
18:35
18:37
28 км.
0 ч. 35 мин.
Полярные Зори
19:00
19:05
42 км.
1 ч. 0 мин.
Кандалакша
19:35
20:00
65 км.
1 ч. 35 мин.
Княжая
20:51
20:54
102 км.
2 ч. 51 мин.
Чупа
22:09
22:12
169 км.
4 ч. 9 мин.
Лоухи
22:39
22:42
190 км.
4 ч. 39 мин.
Энгозеро
23:32
23:34
241 км.
5 ч. 32 мин.
Кемь
01:09
01:46
338 км.
7 ч. 9 мин.
Беломорск
02:45
02:50
385 км.
8 ч. 45 мин.
Надвоицы
04:13
04:16
461 км.
10 ч. 13 мин.
Сегежа
04:36
04:41
477 км.
10 ч. 36 мин.
Медвежья Гора
06:21
06:33
570 км.
12 ч. 21 мин.
Кондопога
08:27
08:32
648 км.
14 ч. 27 мин.
Петрозаводск
09:41
10:06
695 км.
15 ч. 41 мин.
Свирь
11:56
12:35
788 км.
17 ч. 56 мин.
Подпорожье
12:50
12:52
793 км.
18 ч. 50 мин.
Лодейное Поле
13:25
13:31
826 км.
19 ч. 25 мин.
Волховстрой 2
15:08
15:10
937 км.
21 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
19:17
19:29
1183 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Тверь
21:10
21:12
1343 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Москва
Восточный Вокзал
00:59
01:17
1505 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Узловая 1
Московской жд
06:06
06:10
1705 км.
1 д. 12 ч. 6 мин.
Ефремов
07:59
08:01
1797 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Елец
09:25
09:56
1863 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Липецк
11:33
12:01
1933 км.
1 д. 17 ч. 33 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:01
16:08
2044 км.
1 д. 22 ч. 1 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:21
17:34
2119 км.
1 д. 23 ч. 21 мин.
Россошь
19:25
19:40
2207 км.
2 д. 1 ч. 25 мин.
Кутейниково
21:25
21:27
2309 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Миллерово
22:17
22:19
2364 км.
2 д. 4 ч. 17 мин.
Каменская
23:49
23:51
2430 км.
2 д. 5 ч. 49 мин.
Лихая
00:17
00:31
2449 км.
2 д. 6 ч. 17 мин.
Зверево
01:00
01:02
2465 км.
2 д. 7 ч. 0 мин.
Сулин
01:21
01:23
2480 км.
2 д. 7 ч. 21 мин.
Шахтная
01:51
01:53
2498 км.
2 д. 7 ч. 51 мин.
Новочеркасск
02:32
02:34
2534 км.
2 д. 8 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
03:24
03:42
2572 км.
2 д. 9 ч. 24 мин.
Кущевка
04:49
04:51
2646 км.
2 д. 10 ч. 49 мин.
Тихорецкая
06:01
06:03
2733 км.
2 д. 12 ч. 1 мин.
Кавказская
06:57
08:04
2791 км.
2 д. 12 ч. 57 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
09:08
09:26
2853 км.
2 д. 15 ч. 8 мин.
Курганная
09:58
10:06
2893 км.
2 д. 15 ч. 58 мин.
Белореченская
11:18
12:11
2950 км.
2 д. 17 ч. 18 мин.
Хадыженская
14:17
14:40
2998 км.
2 д. 20 ч. 17 мин.
Туапсе
16:37
16:43
3047 км.
2 д. 22 ч. 37 мин.
Лазаревская
17:23
17:27
3074 км.
2 д. 23 ч. 23 мин.
Лоо
18:10
18:30
3106 км.
3 д. 0 ч. 10 мин.
Сочи
19:19
19:31
3122 км.
3 д. 1 ч. 19 мин.
Хоста
19:50
19:52
3135 км.
3 д. 1 ч. 50 мин.
Адлер
20:03
3143 км.
3 д. 2 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Апатиты → Адлер Распечатать расписание поезда