Поезд 201У Апатиты — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 201У Апатиты — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:00

Апатиты

3 д. 2 ч. 3 мин.

20:03

Адлер

51

Купить билеты

Маршрут следования поезда 201У Апатиты — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Апатиты — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Апатиты 1

18:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Африканда

18:35

2 мин.

18:37

28 км.

0 ч. 35 мин.

Полярные Зори

19:00

5 мин.

19:05

42 км.

1 ч. 0 мин.

Кандалакша

19:35

25 мин.

20:00

65 км.

1 ч. 35 мин.

Княжая

20:51

3 мин.

20:54

102 км.

2 ч. 51 мин.

Чупа

22:09

3 мин.

22:12

169 км.

4 ч. 9 мин.

Лоухи

22:39

3 мин.

22:42

190 км.

4 ч. 39 мин.

Энгозеро

23:32

2 мин.

23:34

241 км.

5 ч. 32 мин.

Кемь

01:09

37 мин.

01:46

338 км.

7 ч. 9 мин.

Беломорск

02:45

5 мин.

02:50

385 км.

8 ч. 45 мин.

Надвоицы

04:13

3 мин.

04:16

461 км.

10 ч. 13 мин.

Сегежа

04:36

5 мин.

04:41

477 км.

10 ч. 36 мин.

Медвежья Гора

06:21

12 мин.

06:33

570 км.

12 ч. 21 мин.

Кондопога

08:27

5 мин.

08:32

648 км.

14 ч. 27 мин.

Петрозаводск

09:41

25 мин.

10:06

695 км.

15 ч. 41 мин.

Свирь

11:56

39 мин.

12:35

788 км.

17 ч. 56 мин.

Подпорожье

12:50

2 мин.

12:52

793 км.

18 ч. 50 мин.

Лодейное Поле

13:25

6 мин.

13:31

826 км.

19 ч. 25 мин.

Волховстрой 2

15:08

2 мин.

15:10

937 км.

21 ч. 8 мин.

Бологое-Московское

19:17

12 мин.

19:29

1183 км.

1 д. 1 ч. 17 мин.

Тверь

21:10

2 мин.

21:12

1343 км.

1 д. 3 ч. 10 мин.

Москва
Восточный Вокзал

00:59

18 мин.

01:17

1505 км.

1 д. 6 ч. 59 мин.

Узловая 1
Московской жд

06:06

4 мин.

06:10

1705 км.

1 д. 12 ч. 6 мин.

Ефремов

07:59

2 мин.

08:01

1797 км.

1 д. 13 ч. 59 мин.

Елец

09:25

31 мин.

09:56

1863 км.

1 д. 15 ч. 25 мин.

Липецк

11:33

28 мин.

12:01

1933 км.

1 д. 17 ч. 33 мин.

Придача
Воронеж-Южный

16:01

7 мин.

16:08

2044 км.

1 д. 22 ч. 1 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

17:21

13 мин.

17:34

2119 км.

1 д. 23 ч. 21 мин.

Россошь

19:25

15 мин.

19:40

2207 км.

2 д. 1 ч. 25 мин.

Кутейниково

21:25

2 мин.

21:27

2309 км.

2 д. 3 ч. 25 мин.

Миллерово

22:17

2 мин.

22:19

2364 км.

2 д. 4 ч. 17 мин.

Каменская

23:49

2 мин.

23:51

2430 км.

2 д. 5 ч. 49 мин.

Лихая

00:17

14 мин.

00:31

2449 км.

2 д. 6 ч. 17 мин.

Зверево

01:00

2 мин.

01:02

2465 км.

2 д. 7 ч. 0 мин.

Сулин

01:21

2 мин.

01:23

2480 км.

2 д. 7 ч. 21 мин.

Шахтная

01:51

2 мин.

01:53

2498 км.

2 д. 7 ч. 51 мин.

Новочеркасск

02:32

2 мин.

02:34

2534 км.

2 д. 8 ч. 32 мин.

Ростов
Главный

03:24

18 мин.

03:42

2572 км.

2 д. 9 ч. 24 мин.

Кущевка

04:49

2 мин.

04:51

2646 км.

2 д. 10 ч. 49 мин.

Тихорецкая

06:01

2 мин.

06:03

2733 км.

2 д. 12 ч. 1 мин.

Кавказская

06:57

67 мин.

08:04

2791 км.

2 д. 12 ч. 57 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

09:08

18 мин.

09:26

2853 км.

2 д. 15 ч. 8 мин.

Курганная

09:58

8 мин.

10:06

2893 км.

2 д. 15 ч. 58 мин.

Белореченская

11:18

53 мин.

12:11

2950 км.

2 д. 17 ч. 18 мин.

Хадыженская

14:17

23 мин.

14:40

2998 км.

2 д. 20 ч. 17 мин.

Туапсе

16:37

6 мин.

16:43

3047 км.

2 д. 22 ч. 37 мин.

Лазаревская

17:23

4 мин.

17:27

3074 км.

2 д. 23 ч. 23 мин.

Лоо

18:10

20 мин.

18:30

3106 км.

3 д. 0 ч. 10 мин.

Сочи

19:19

12 мин.

19:31

3122 км.

3 д. 1 ч. 19 мин.

Хоста

19:50

2 мин.

19:52

3135 км.

3 д. 1 ч. 50 мин.

Адлер

20:03

3143 км.

3 д. 2 ч. 3 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Апатиты → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Апатиты и Адлер

Информация о поезде 201У

Планируете поездку по маршруту Апатиты — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 201У. Этот поезд отправляется со станции Апатиты в 18:00 и прибывает на конечную станцию Адлер в 20:03. Вся дорога занимает 3 д. 2 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2002 руб.
  • стоимость купейного места – 4019 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 201У Апатиты - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

67 мин. – станция Кавказская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2002 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 201У:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн