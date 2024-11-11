Маршрут следования и продажа билетов
21:45
9 ч. 42 мин.
07:27
9
Маршрут следования поезда 201В Москва — Новозыбков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новозыбков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
21:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
00:14
00:16
162 км.
2 ч. 29 мин.
Сухиничи
Главные
01:12
01:40
234 км.
3 ч. 27 мин.
Брянск Орловский
03:02
03:32
343 км.
5 ч. 17 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
03:44
03:46
348 км.
5 ч. 59 мин.
Почеп
04:45
04:48
419 км.
7 ч. 0 мин.
Унеча
05:40
05:55
472 км.
7 ч. 55 мин.
Клинцы
06:39
06:46
504 км.
8 ч. 54 мин.
Новозыбков
07:27
534 км.
9 ч. 42 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Новозыбков Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд жесть просто, слов нет. Пленников концлагерей перевозили точно в лучших условиях, чем я ехала. Все щели продувает ветром, в туалет не зайти, потому что отвратительно сильно воняет каким-то говном. В самом купе нет ни вешалок, ни крючков, вообще не понятно куда повесть верхнюю одежду. Никакого комфорта вообще.
Старый поезд но проводницы хорошие. Не их вина что поезд такой, было видно что они делают максимум что можно в подобной ситуации.
Хороший поезд, новый вагон, все прошло хорошо. Благодарю за внимание.
Ехала на этом поезде с детьми и мужем. В целом поездка понравилась. Было хорошее постельное белье и ничего не стучало. Только ближе у утру стало холодно, было ощущение что отключили отопление вообще чтобы пассажиры просыпались быстрее.
Хорошие вагоны. Самое главное розетка прямо рядом с местом и она работает наконец-то можно нормально зарядить телефон и не париться.