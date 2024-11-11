Маршрут следования поезда 202Э Хабаровск — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
04:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верино
05:11
05:12
57 км.
1 ч. 1 мин.
Вяземская
06:06
06:08
110 км.
1 ч. 56 мин.
Розенгартовка
07:04
07:05
163 км.
2 ч. 54 мин.
Бикин
07:42
07:46
201 км.
3 ч. 32 мин.
Лучегорск
08:30
08:32
239 км.
4 ч. 20 мин.
Губерово
08:59
09:00
274 км.
4 ч. 49 мин.
Дальнереченск 1
09:31
09:34
308 км.
5 ч. 21 мин.
Ружино
10:27
10:42
362 км.
6 ч. 17 мин.
Спасск-Дальний
12:13
12:16
472 км.
8 ч. 3 мин.
Мучная
12:53
12:54
509 км.
8 ч. 43 мин.
Сибирцево
13:14
13:17
525 км.
9 ч. 4 мин.
Озерная Падь
13:53
13:54
554 км.
9 ч. 43 мин.
Уссурийск
14:29
14:36
583 км.
10 ч. 19 мин.
Угольная
15:50
15:53
638 км.
11 ч. 40 мин.
Владивосток
16:29
664 км.
12 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я недовольна поездкой. Во-первых очень дорогие билеты, как будто вагоны с джакузи, хотя его нет. Во-вторых в купе было очень душно, вообще не работал кондиционер. И может быть даже не в кондиционере было дело, потому что свежего воздуха было мало. Может и вентиляция барахлила. Не суть важно.
У нас в купе отсутствовали розетки. Когда я покупал билет я был уверен, что они будут. Оказалось что тут старые вагоны и никаких розеток не будет. А я хотел поработать как человек. Зря потраченное время.
Спасибо. Нам с мужем всё очень понравилось. Хочу передать Анне большое спасибо за заботу. Вы лучшая проводница которую я видела. Очень приятно осознавать что еще остались люди, которые действительно любят свое дело.
В вагоне было чисто, персонал приветливый. Добрались до пункта назначения без приключений и всего остального. Ехали в купе.
Поставлю поезду реальную троечку. Не понравилось: что двери в купе постоянно подзастревали и при открывании и закрывании приходилось их силой доталкивать. Также были очень жаркое одеяло и подушка синтетическое. Дышать в купе было нечем, слабая вентиляция, за счет чего приходилось открывать двери.