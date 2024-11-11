16:32
12 ч. 43 мин.
05:15
9
Маршрут следования поезда 202В Новозыбков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новозыбков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новозыбков
16:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Клинцы
17:40
17:42
30 км.
1 ч. 8 мин.
Унеча
18:17
18:28
62 км.
1 ч. 45 мин.
Почеп
19:28
19:32
115 км.
2 ч. 56 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
21:03
21:05
186 км.
4 ч. 31 мин.
Брянск Орловский
21:18
22:15
191 км.
4 ч. 46 мин.
Сухиничи
Главные
00:01
01:15
300 км.
7 ч. 29 мин.
Калуга
Сергиев Скит
02:22
02:25
372 км.
9 ч. 50 мин.
Москва
Киевский Вокзал
05:15
534 км.
12 ч. 43 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новозыбков → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде было темновато ехать, освещение было слабое. Неужели в 21 веке так сложно лампочки поярче вкрутить? Есть же экономичные лампочки которые ярко светят. Невозможно было книгу при таком освещении читать.
Мне не очень понравилось отношение проводницы, которая была какая-то резкая. На все вопросы реагировала так, как будто я ей денег должен и не охотно отвечала. Не знаю, может быть у нее просто было в тот день не очень приятное настроение, но если это так – то это не повод к тому, чтобы портить его другим. Все-таки с людьми работает, должна понимать.
Вагон был совсем новый, аккуратный, еще не заезженный. Впервые ехала в такой новизне и как я поняла не все такие вагоны были в поезде, некоторые были и старые. Так что мне точно повезло)))
Ехала в купе и было очень холодно. 10 вагон. Прикол в том, что в туалете у нас в вагоне с потолка капала вода. Так как зонтика у меня не было с собой – пришлось идти в соседний вагон справлять нужду. Впервые видела вообще такой убогий вагон.
В купе отсутствовали розетки что сильно меня напрягало так как я специально брал купе чтобы можно было спокойно поработать за ноутбуком во время поездки. А по итогу так и не смог нормально поработать. Минус поезду.