Маршрут следования поезда 203М Москва — Новозыбков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новозыбков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
00:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
03:08
03:11
162 км.
2 ч. 28 мин.
Сухиничи
Главные
04:30
05:10
234 км.
3 ч. 50 мин.
Брянск Орловский
06:58
07:57
343 км.
6 ч. 18 мин.
Почеп
09:31
09:38
417 км.
8 ч. 51 мин.
Унеча
10:28
10:31
470 км.
9 ч. 48 мин.
Клинцы
11:02
11:10
502 км.
10 ч. 22 мин.
Новозыбков
11:48
532 км.
11 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В купе сильно воняло из биотуалета, который по идее вообще никак не должен пахнуть. Туда же какие-то реагенты должны добавлять. Также были какие-то проблемы с кондиционером. Сначала было тепло и хорошо. Но потом чем ближе к конечной, тем прохладнее. Я ехал и замерзал.
Ехали в декабре 2021, буквально недавно. Были морозы -21 градус на улице, а в вагоне было очень тепло и уютно. Даже удивилась, как так все хорошо) В общем ПРИЯТНО удивлена поездкой!!!!
Здравствуйте. Ехал в 11 вагоне и была очень приятная проводница. Видно было что женщина бывалая и не первый день на ЖД работает. Даже не смотря на то, что вагон был полностью укомплектован пассажирами, она делала всё быстро и везде успевала.
Поддувало из окна, приходилось ехать в байке, чтобы можно было капюшоном закрыться. Сосед тоже не внушал доверия, как будто только что из тюрьмы освободился. Я ехала и всю дорогу была рядом с сумкой чтобы он там ничего не стянул.
Благодарю за прекрасную предновогоднюю поездку! Было очень приятно ехать в окружении радостных проводниц, которые знают свое дело и добросовестно его выполняют!