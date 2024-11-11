Маршрут следования и продажа билетов
00:15
10 ч. 22 мин.
10:37
9
Маршрут следования поезда 203Я Москва — Новозыбков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новозыбков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
00:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга
Сергиев Скит
02:58
03:04
162 км.
2 ч. 43 мин.
Сухиничи
Главные
03:58
04:24
234 км.
3 ч. 43 мин.
Брянск Орловский
06:23
06:58
343 км.
6 ч. 8 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
07:10
07:12
348 км.
6 ч. 55 мин.
Почеп
08:18
08:21
419 км.
8 ч. 3 мин.
Унеча
09:19
09:22
472 км.
9 ч. 4 мин.
Клинцы
09:59
10:02
504 км.
9 ч. 44 мин.
Новозыбков
10:37
534 км.
10 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Дружелюбные и приветливые проводницы. В целом – в поезде было приятно находиться. Не понравились пассажиры, которые не умели себя вести и входе поездки доставляли неудобства, причем не только мне одной.
Нормально. Есть свои косяки и недостатки, как и везде. Нет ничего идеального. Но тут – больше плюсов чем минусов.
Аккуратный персонал, хорошее постельное белье. Было приятно спать на чистых простынях. По утру попросили сделать кофе – тоже оказался из кофемашины. Пить можно.
Вентиляция не работала. В вагоне было душно и неприятно находиться. Ехала в плацкартном. Проводница встретила, проверила билет, выдала белье и пошла спать.
От этой поездки у меня остались только приятные впечатления. Спасибо всему составу поезда.
Отвратительно!!!! Как можно пускать этих бомжеватых мужиков в вагоны, если от них несет за километр мочой вперемешку с помойкой и алкоголем!! Нужно сделать закон чтобы не пускали таких в поезд. Такой кандидат ехал в нашем вагоне и запах спустя пару минут был везде. Сделала замечание проводнице и она сказала что ничего сделать не может.