Маршрут следования поезда 204Ч Новозыбков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новозыбков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новозыбков
22:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Клинцы
23:11
23:17
30 км.
0 ч. 44 мин.
Унеча
23:56
00:13
62 км.
1 ч. 29 мин.
Почеп
01:17
01:42
115 км.
2 ч. 50 мин.
Брянск Орловский
03:27
04:00
189 км.
5 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
05:40
06:09
298 км.
7 ч. 13 мин.
Калуга
Сергиев Скит
07:16
07:19
370 км.
8 ч. 49 мин.
Москва
Киевский Вокзал
10:05
532 км.
11 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Жаль, что мне достался старый добитый вагон. Так хотела нормально с комфортом доехать, но не повезло. Хотя соседний вагон был с виду гораздо лучше. Также минус то, что сидения ужасно гремят и стучат.
Сначала было комфортно ехать. Но под утро стало очень холодно и зябко. Пришлось укутаться в свитер и под одеяло. Проводница сутра носилась как электровеник. Хотел кофе попросить – бесполезно было выловить.
Хороший персонал, хороший поезд. Вопрос конечно по чистоте потому что она была на троечку. Но если этот момент опустить – сойдет для сельской местности.
Проводница вела себя неадекватно. Нахамила мне на ровном месте. Когда сделала ей замечание по туалету и отсутствию в нем бумаги – так вообще раскричалась и убежала куда-то. Бумагу так и не принесла. Беспредел полный.
Спасибо все понравилось. Дочка сказала что еще поедет на этом поезде. Мне тоже было комфортно.