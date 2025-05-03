22:27
11 ч. 48 мин.
10:15
8
Маршрут следования поезда 204М Новозыбков — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новозыбков — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новозыбков
22:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Клинцы
23:08
23:15
30 км.
0 ч. 41 мин.
Унеча
23:57
00:14
62 км.
1 ч. 30 мин.
Почеп
01:17
01:43
115 км.
2 ч. 50 мин.
Брянск Орловский
03:29
04:00
189 км.
5 ч. 2 мин.
Сухиничи
Главные
05:40
06:15
298 км.
7 ч. 13 мин.
Калуга
Сергиев Скит
07:25
07:28
370 км.
8 ч. 58 мин.
Москва
Киевский Вокзал
10:15
532 км.
11 ч. 48 мин.
