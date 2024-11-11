Маршрут следования поезда 205Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
00:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
01:15
01:17
34 км.
1 ч. 5 мин.
Канаш
03:15
03:17
111 км.
3 ч. 5 мин.
Арзамас 2
08:27
08:29
338 км.
8 ч. 17 мин.
Муром 1
10:47
10:49
454 км.
10 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:48
728 км.
15 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд просто отличный, обслуживание на высоте. Несколько раз на нем ездила и каждый раз в восторге от того насколько персонал хорошо знает свое дело. Сразу видно не первый год в поездах работают. Благодарю за прекрасную поездку.
Все было хорошо, но кондиционер работал очень сильно. Периодически было холодно и это никак не регулировали. Почему нельзя поставить систему которая бы сама поддерживала нужную температуру?
По поезду все отлично, а вот проводницу было не поймать. Постоянно где-то носилась, хотел попросить сделать мне кофе, так пришлось часа 2 ее ловить.
Ехала с дочкой в поезде, нам всё понравилось. Проводница принесла дочке какую-то книжку с динозаврами, она всю дорогу ее листала и не скучала. Даже мне было интересно почитать про них))) Поездка удалась!
Стоимость билетов конечно могли бы понизить, дороговато вышло по итогу. Ехали всей семьей, на 4 человек вообще накладно получилось. Что касается сервиса то он ни чем сильно не отличается от других поездов. Только в профиль.