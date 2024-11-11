Маршрут следования поезда 205Х Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
01:39
02:07
110 км.
1 ч. 59 мин.
Узловая 1
Московской жд
03:45
03:49
202 км.
4 ч. 5 мин.
Жданка
04:15
04:17
224 км.
4 ч. 35 мин.
Волово
04:47
04:49
249 км.
5 ч. 7 мин.
Ефремов
05:40
05:42
295 км.
6 ч. 0 мин.
Елец
07:05
07:37
361 км.
7 ч. 25 мин.
Касторная-Новая
09:24
09:26
456 км.
9 ч. 44 мин.
Старый Оскол
10:30
11:10
511 км.
10 ч. 50 мин.
Губкин
11:49
11:54
530 км.
12 ч. 9 мин.
Чаплыжное
12:26
12:28
548 км.
12 ч. 46 мин.
Кривецкая
12:50
12:52
565 км.
13 ч. 10 мин.
Ржава
13:27
13:29
593 км.
13 ч. 47 мин.
Прохоровка
13:50
13:52
615 км.
14 ч. 10 мин.
Белгород
14:35
664 км.
14 ч. 55 мин.
