Поезд 205М Москва — Смоленск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

00:05

Москва

6 ч. 10 мин.

06:15

Смоленск

8

Маршрут следования поезда 205М Москва — Смоленск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Белорусский Вокзал

00:05

0 км.

0 ч. 0 мин.

Можайск

01:59

2 мин.

02:01

102 км.

1 ч. 54 мин.

Гагарин

02:49

2 мин.

02:51

168 км.

2 ч. 44 мин.

Вязьма

03:33

26 мин.

03:59

225 км.

3 ч. 28 мин.

Издешково

04:32

2 мин.

04:34

269 км.

4 ч. 27 мин.

Сафоново

04:56

2 мин.

04:58

293 км.

4 ч. 51 мин.

Ярцево

05:27

2 мин.

05:29

330 км.

5 ч. 22 мин.

Смоленск
Центральный

06:15

379 км.

6 ч. 10 мин.

Информация о поезде 205М

Планируете поездку по маршруту Москва — Смоленск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 205М. Этот поезд отправляется со станции Москва в 00:05 и прибывает на конечную станцию Смоленск в 06:15. Вся дорога занимает 6 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 0 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2015 руб.
  • стоимость купейного места – 5241 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 205М Москва - Смоленск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

8 станций

Самая длинная остановка:

26 мин. – станция Вязьма

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2015 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Ирина

    Едем семьей с ребенком и старенькой бабушкой из Красноярска в Смоленск. Купили билет так, что самолет прилетает в Москву поздним вечером. Не находим на 2 июля в расписании поездов своего любимого и очень удобного по времени поезда 205М Москва-Смоленск. Неужели его отменят??? Поезд всегда был очень чистый, проводники приветливые. Очень просим руководство РЖД учесть интересы поздних пассажиров и не лишать нас столь удобного по времени поезда. С уважением, семья Хохловских

  2. Стас

    Ехали с женой из Смоленска, выбрать было нечего, поехали на этом, чудо поезде. Казалось бы, ну чего там ночь переночевать..... сразу о плохом. Туалет попросту убит. у нас в армии очки и то смотрелись чище, дверь толком не закрывается, ручка болтается. Из окон сифонит только в путь, жена простынку постелила. я не отважился. Извините но вся простынь в пятнах, наволочка вся в черных тонах. Свет в плацкарте горит не везде, розетки скорее напоминают жертву совковых реформ. Народа было не много, прошелся по вагону. Более менее чисто. Извините, но фирменным этот поезд язык назвать не повернется. Из плюсов более менее отзывчивая проводница. В общем три с двумя минусами. На ласточке дешевле и круче. И быстрее.

  3. Карина

    Что сказать про это большое разочарование? Ну во-первых когда зашли в купе – постели были не заправлены. Потом по ходу поездки в вагоне закончилась вода. Туалеты были закрыты. Что самое приятное – это закрытые УТРОМ туалеты. После ночи было особенно «ПРИЯТНО» ощущать все прелести от этого мероприятия.

  4. Олег

    Хороший поезд, зашел, лег спать, проснулся и на месте.

  5. Валентина Степановна

    Все бы ничего, но проводница нам на входе нахамила, когда мы начали задавать ей много вопросов. Осталось неприятный осадок после такой поездки.

  6. Матвей

    Люблю ездить на ночных поездах. Всегда поездка пролетает незаметно. В Смоленске живет дочка, поэтому я часто езжу туда к ней. Люблю этот поезд.

  7. Ирина

    Ехали в 5 вагоне – это было просто восхитительно! Проводница приветливая, сам вагон новый и не добитый, стоит 2 биотуалета, которые не закрываются на остановках. Одним словом просто супер!!!

  8. Валерия

    Билеты не дорогие, поезда хорошие. Можно спокойно кататься с детьми и даже не думать о том, что нужно будет некомфортно – уложил детей спать и всего делов.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
