Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 205М Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
00:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
01:59
02:01
102 км.
1 ч. 54 мин.
Гагарин
02:49
02:51
168 км.
2 ч. 44 мин.
Вязьма
03:33
03:59
225 км.
3 ч. 28 мин.
Издешково
04:32
04:34
269 км.
4 ч. 27 мин.
Сафоново
04:56
04:58
293 км.
4 ч. 51 мин.
Ярцево
05:27
05:29
330 км.
5 ч. 22 мин.
Смоленск
Центральный
06:15
379 км.
6 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Едем семьей с ребенком и старенькой бабушкой из Красноярска в Смоленск. Купили билет так, что самолет прилетает в Москву поздним вечером. Не находим на 2 июля в расписании поездов своего любимого и очень удобного по времени поезда 205М Москва-Смоленск. Неужели его отменят??? Поезд всегда был очень чистый, проводники приветливые. Очень просим руководство РЖД учесть интересы поздних пассажиров и не лишать нас столь удобного по времени поезда. С уважением, семья Хохловских
Ехали с женой из Смоленска, выбрать было нечего, поехали на этом, чудо поезде. Казалось бы, ну чего там ночь переночевать..... сразу о плохом. Туалет попросту убит. у нас в армии очки и то смотрелись чище, дверь толком не закрывается, ручка болтается. Из окон сифонит только в путь, жена простынку постелила. я не отважился. Извините но вся простынь в пятнах, наволочка вся в черных тонах. Свет в плацкарте горит не везде, розетки скорее напоминают жертву совковых реформ. Народа было не много, прошелся по вагону. Более менее чисто. Извините, но фирменным этот поезд язык назвать не повернется. Из плюсов более менее отзывчивая проводница. В общем три с двумя минусами. На ласточке дешевле и круче. И быстрее.
Что сказать про это большое разочарование? Ну во-первых когда зашли в купе – постели были не заправлены. Потом по ходу поездки в вагоне закончилась вода. Туалеты были закрыты. Что самое приятное – это закрытые УТРОМ туалеты. После ночи было особенно «ПРИЯТНО» ощущать все прелести от этого мероприятия.
Хороший поезд, зашел, лег спать, проснулся и на месте.
Все бы ничего, но проводница нам на входе нахамила, когда мы начали задавать ей много вопросов. Осталось неприятный осадок после такой поездки.
Люблю ездить на ночных поездах. Всегда поездка пролетает незаметно. В Смоленске живет дочка, поэтому я часто езжу туда к ней. Люблю этот поезд.
Ехали в 5 вагоне – это было просто восхитительно! Проводница приветливая, сам вагон новый и не добитый, стоит 2 биотуалета, которые не закрываются на остановках. Одним словом просто супер!!!
Билеты не дорогие, поезда хорошие. Можно спокойно кататься с детьми и даже не думать о том, что нужно будет некомфортно – уложил детей спать и всего делов.