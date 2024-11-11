Маршрут следования поезда 206Х Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
02:42
02:44
274 км.
5 ч. 15 мин.
Навашино
03:00
03:02
285 км.
5 ч. 33 мин.
Арзамас 2
04:19
04:21
390 км.
6 ч. 52 мин.
Канаш
09:54
10:00
618 км.
12 ч. 27 мин.
Зеленый Дол
11:39
11:41
695 км.
14 ч. 12 мин.
Казань
Пассажирская
13:00
729 км.
15 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Да вы там все офанарели что-ли? За такие большие деньги ВОТ ЭТО!?!?!? Да чтобы я хотя бы раз в жизни на этом поезде поехала – никогда. Отвратительно. Лучше бы на такси поехала.
Начнем с того, что поезд просто чудом ездит по рельсам. Проводница нахамила сразу со входа, когда я сделала ей замечание (причем по делу). В нашем вагоне номер 2 не было света больше часа, ехали в темноте, светили фонариками от мобильных. Потом свет слава богу починили. Но сломался туалет. Кошмар а не поезд.
Поезд едет 13 часов почти без остановок, так долго сидеть затекают ноги. Нужно сделать небольшую стоянку хотя бы на 20 минут где-нибудь посередине, чтобы можно было выйти и подышать свежим воздухом, да ноги размять.
Поезд очень понравился. Едет быстро, не стоит по 2 часа на остановках. Проводницы тоже клевые девчонки.
Ехала на этом поезде с мужем и дочкой. Муж сказал что очень неуодбные полки (ехал на верхней). Ребенок перенес поездку нормально. Думала будет хуже.