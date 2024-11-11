Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 206М Смоленск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 206М Смоленск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
22:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кардымово
23:26
23:28
28 км.
0 ч. 30 мин.
Ярцево
23:50
23:52
51 км.
0 ч. 54 мин.
Сафоново
00:21
00:23
88 км.
1 ч. 25 мин.
Издешково
00:43
00:45
112 км.
1 ч. 47 мин.
Вязьма
01:19
01:45
156 км.
2 ч. 23 мин.
Гагарин
02:37
02:39
213 км.
3 ч. 41 мин.
Можайск
03:35
03:37
279 км.
4 ч. 39 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
05:27
381 км.
6 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Доехала и на том спасибо. Вагоны старые и пошарпанные. Но белье было чистое. Даже выглаженное. Поездка прошла на 4 с минусом.
Всю дорогу какой-то идиот храпел так, что было невозможно уснуть. Если бы еще не ходили в туалет и дверями не ляпали, так вообще хорошо было бы. А так получилось, что ехать всего ничего и поспать нормально не дали, вылез из поезда злой как черт.
Ехали с подружкой, все было хорошо. Но ночью было крайне холодно из-за того что поддувало из окна. Я перед покупкой билета еще отдельно уточняла, не будет ли холодно ночью, на что меня заверили что у них там отопление и все хорошо. На деле же замерзла очень сильно.
Отличный поезд! Пришел, лег спать, проснулся и в столице! Мне все очень понравилось!
Добрый вечер. Поезд старенький, но терпимо старенький. Еще не разваливается. Проводницы очень приветливые девушки. Все понравилось, спасибо.