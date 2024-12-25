Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 207Щ Москва — Саратов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 207Щ Москва — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
22:28
22:53
145 км.
2 ч. 28 мин.
Михайлов
23:32
23:34
189 км.
3 ч. 32 мин.
Павелец-Тульский
00:13
00:15
239 км.
4 ч. 13 мин.
Милославское
00:45
00:47
266 км.
4 ч. 45 мин.
Троекурово
01:23
01:25
291 км.
5 ч. 23 мин.
Раненбург
01:48
01:50
315 км.
5 ч. 48 мин.
Богоявленск
02:12
02:14
337 км.
6 ч. 12 мин.
Мичуринск
Уральский
02:50
03:31
378 км.
6 ч. 50 мин.
Никифоровка
03:58
04:00
397 км.
7 ч. 58 мин.
Тамбов 1
04:49
04:54
444 км.
8 ч. 49 мин.
Платоновка
05:33
05:35
479 км.
9 ч. 33 мин.
Кирсанов
06:19
06:22
531 км.
10 ч. 19 мин.
Умет
06:45
06:47
549 км.
10 ч. 45 мин.
Тамала
07:10
07:12
568 км.
11 ч. 10 мин.
Вертуновская
07:36
07:38
591 км.
11 ч. 36 мин.
Ртищево 1
08:12
08:42
615 км.
12 ч. 12 мин.
Аткарск
10:08
10:10
708 км.
14 ч. 8 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:35
785 км.
15 ч. 35 мин.
