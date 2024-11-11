Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 207Ж Саратов — Москва
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 207Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
15:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
16:38
16:45
31 км.
0 ч. 54 мин.
Аткарск
17:33
17:45
77 км.
1 ч. 49 мин.
Екатериновка
18:32
18:39
126 км.
2 ч. 48 мин.
Салтыковка
19:02
19:07
145 км.
3 ч. 18 мин.
Ртищево 1
19:46
20:16
170 км.
4 ч. 2 мин.
Тамала
21:06
21:08
218 км.
5 ч. 22 мин.
Умет
21:26
21:28
237 км.
5 ч. 42 мин.
Кирсанов
21:45
21:48
255 км.
6 ч. 1 мин.
Тамбов 1
23:39
23:44
343 км.
7 ч. 55 мин.
Никифоровка
00:32
00:34
390 км.
8 ч. 48 мин.
Мичуринск
Уральский
01:00
02:08
409 км.
9 ч. 16 мин.
Богоявленск
02:46
02:48
450 км.
11 ч. 2 мин.
Раненбург
03:08
03:10
472 км.
11 ч. 24 мин.
Троекурово
03:31
03:50
496 км.
11 ч. 47 мин.
Милославское
04:17
04:19
521 км.
12 ч. 33 мин.
Павелец-Тульский
04:55
04:57
548 км.
13 ч. 11 мин.
Узуново
06:17
06:44
641 км.
14 ч. 33 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
09:40
786 км.
17 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Саратов → Москва Распечатать расписание поезда