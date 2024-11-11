Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 208А Москва — Великий Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
08:08
9 ч. 7 мин.
17:15
10
Маршрут следования поезда 208А Москва — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
08:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
11:03
11:05
160 км.
2 ч. 55 мин.
Лихославль
11:32
11:33
201 км.
3 ч. 24 мин.
Спирово
12:02
12:03
244 км.
3 ч. 54 мин.
Вышний Волочек
12:28
12:30
276 км.
4 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
13:02
13:41
319 км.
4 ч. 54 мин.
Угловка
14:18
14:19
369 км.
6 ч. 10 мин.
Окуловка
14:34
14:35
388 км.
6 ч. 26 мин.
Малая Вишера
15:32
15:33
469 км.
7 ч. 24 мин.
Великий Новгород
Вокзал
17:15
535 км.
9 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в этом поезде, по итогу оказалась на больничном. В вагоне было очень холодно и отопление н справлялось с обогревом. А я думала, что будет тепло и сильно не брала с собой теплой одежды. Итог – 2 недели на больничном с ангиной.
Ехала в новом вагоне и было очень классно! Новые матрасы, верхняя полка с ограничителем, чтобы не свалиться (дочка оценила). Туалеты новые, все блистит и работает. Хотелось бы, чтобы все составы наконец-то обновили новыми вагонами.
Проводница нахамила и неадекватно отреагировала, когда я сделала ей замечание о том, что в купе грязно! Она просто вызверилась на мне и во время всей остальной поездки просто проходила мимо как можно быстрее, чтобы я ее не остановила.
Как я понял – как повезет. Если повезет попасть в новый вагон, то все будет супер. Если нет – терпи. Так и было со мной. Когда ехал в Великий – попался новый вагон. На обратном пути ехал в старом. На себе ощутил весь контраст.
Поезд отличный, проводницы душевные женщины! Приятно было с ними пообщаться и прокатиться на этом поезде!