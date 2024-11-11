Маршрут следования поезда 208Ч Великий Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
09:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
11:09
11:10
66 км.
1 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
12:40
13:05
217 км.
3 ч. 30 мин.
Вышний Волочек
13:38
13:40
260 км.
4 ч. 28 мин.
Тверь
14:48
14:50
376 км.
5 ч. 38 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
17:33
536 км.
8 ч. 23 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд не понравился. В вагоне было неуютно и холодно. Отопление отсутсоввало, хотя по идее при таких температурах должны были уже включать.
Мне поездка очень понравилась. Спасибо.
Проводницы вели себя очень культурно и сдержанно. Слава богу уже ушли те времена союза, когда это были старые ворчливые толстые тетки.
Поездка прошла хорошо. В вагоне было немного прохладно, но я заранее взяла с собой много теплых вещей, поэтому не особо жалe.cm/
Спасибо за приятное путешествие! Ездил с внуком. Внуку очень понравилось ездить на поезде. Отдельное спасибо проводницам. Было видно что они любят детей!
Поезд был немного грязноват. В остальном приятная поездка. Рада что среди попутчиков не было каких нибудь алконавтов или работяг. А то уже был печальный опыт.