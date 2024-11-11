Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 209Ь Москва — Брянск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 209Ь Москва — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
09:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бекасово 1
10:44
10:46
57 км.
1 ч. 3 мин.
Обнинское
11:18
11:20
97 км.
1 ч. 37 мин.
Малоярославец
11:36
11:38
109 км.
1 ч. 55 мин.
Калуга
Сергиев Скит
12:21
12:23
165 км.
2 ч. 40 мин.
Воротынск
12:34
12:36
174 км.
2 ч. 53 мин.
Сухиничи
Главные
13:23
13:53
237 км.
3 ч. 42 мин.
Брянск Орловский
15:20
346 км.
5 ч. 39 мин.
