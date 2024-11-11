Расписание поезда Москва — Балаково с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
19:12
19:38
145 км.
2 ч. 37 мин.
Павелец-Тульский
20:57
21:02
238 км.
4 ч. 22 мин.
Заново
22:28
22:39
302 км.
5 ч. 53 мин.
Богоявленск
23:11
23:13
333 км.
6 ч. 36 мин.
Мичуринск
Уральский
23:50
00:22
374 км.
7 ч. 15 мин.
Тамбов 1
01:28
01:33
439 км.
8 ч. 53 мин.
Ртищево 1
04:15
04:45
606 км.
11 ч. 40 мин.
Екатериновка
05:38
05:40
650 км.
13 ч. 3 мин.
Аткарск
06:24
06:26
699 км.
13 ч. 49 мин.
Татищево
07:09
07:11
745 км.
14 ч. 34 мин.
Саратов 1
Пассажирский
07:55
08:45
776 км.
15 ч. 20 мин.
Сенная
11:16
11:41
871 км.
18 ч. 41 мин.
Вольск 2
12:19
12:36
895 км.
19 ч. 44 мин.
Балаково
13:28
929 км.
20 ч. 53 мин.
