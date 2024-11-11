Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 209Ж Саратов — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 209Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аткарск
23:56
23:58
77 км.
1 ч. 26 мин.
Ртищево 1
01:32
02:02
170 км.
3 ч. 2 мин.
Вертуновская
02:29
02:33
194 км.
3 ч. 59 мин.
Тамала
03:01
03:03
217 км.
4 ч. 31 мин.
Умет
03:22
03:24
236 км.
4 ч. 52 мин.
Кирсанов
03:41
03:44
254 км.
5 ч. 11 мин.
Платоновка
04:31
04:33
306 км.
6 ч. 1 мин.
Тамбов 1
05:13
05:24
341 км.
6 ч. 43 мин.
Мичуринск
Уральский
06:40
07:42
406 км.
8 ч. 10 мин.
Богоявленск
08:26
08:28
447 км.
9 ч. 56 мин.
Милославское
09:38
09:40
513 км.
11 ч. 8 мин.
Павелец-Тульский
10:12
10:30
540 км.
11 ч. 42 мин.
Узуново
11:52
12:17
633 км.
13 ч. 22 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:58
778 км.
16 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Саратов → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Расскажу как мы ехали в этом поезде. Нужно было подзарядить телефон – оказалось что поблизости не было розеток. Пришлось идти в другой конец вагона, а там уже очередь из желающих подзарядиться. Это первый негативный момент. Второй момент – что кондиционер работал так, как будто за окном +30, но было всего +18 и мы очень сильно замерзли.
Вагоны староватые, туалет грязный. Сделала замечание проводнице. Та ответила что-то невнятное, но спустя час все помыла. В целом хочу сказать, что ее постоянно не было на месте. Где-то ходила в других вагонах. Не словить было.
Как только отъехали от Волгограда – сломался туалет. За всю дорогу так и не починили. Пришлось по итогу ходить в соседний. Жутко неудобно.
Вот как это понимать – 2021 год на дворе, а в поезде НЕТ РОЗЕТОК. Причем в поезде дальнего следования. Это не 1 час проехаться, поезд едет более суток и нет вообще никакой возможности подзарядить устройства. КОШМАААР!
Спасибо за хорошую поездку. Проводница делала свою работу на «отлично», никаких претензий к ней нет. Одна проблема – старые вагоны и довольно грязный туалет. Я часто езжу на этом поезде и туалеты обычно чище, чем в этот раз был. Недоработка.