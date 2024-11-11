Маршрут следования и продажа билетов
17:23
20 ч. 38 мин.
14:01
14
Маршрут следования поезда 212М Москва — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мичуринск
Воронежский
00:14
00:26
367 км.
6 ч. 51 мин.
Грязи
Воронежские
01:17
01:35
423 км.
7 ч. 54 мин.
Россошь
06:01
06:16
681 км.
12 ч. 38 мин.
Зайцевка
07:21
07:23
746 км.
13 ч. 58 мин.
Кутейниково
08:01
08:03
783 км.
14 ч. 38 мин.
Миллерово
08:51
08:53
838 км.
15 ч. 28 мин.
Каменская
09:55
09:57
904 км.
16 ч. 32 мин.
Лихая
10:26
10:36
923 км.
17 ч. 3 мин.
Зверево
11:03
11:05
939 км.
17 ч. 40 мин.
Сулин
11:31
11:33
954 км.
18 ч. 8 мин.
Шахтная
12:14
12:16
972 км.
18 ч. 51 мин.
Новочеркасск
13:04
13:06
1008 км.
19 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
14:01
1046 км.
20 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Лично мне все очень понравилось. Проводницы отзывчивые и приятные девушки. Начальник поезда тоже очень приятный мужчина. Советую))))
Цену сильно не загибают, состав приезжает вовремя. Сервис на эти деньги вообще отличный. Так что советую, не пожалеете. Один из лучших поездов в этом направлении.
Не устроило и было большим разочарованием для меня то, что на весь вагон было всего 2 розетки, да и те находились в общем корридоре. Вот как скажите мне заряжать телефон? Табуретку с собой брать или удлиннитель и тянуть его до своего места?
Приятно удивлена сервисом и общим качеством вагона за такие деньги. Как-то ехала в СВ за гораздо большую сумму, а комфорт был никакой. Тут все наоборот.
Поезд едет считай без остановок. Это одни из самых быстрых и комфортных способов быстро попасть в Саранск и обратно. Часто езжу в столицу, чтобы решать свои вопросы. Поэтому пользуюсь им довольно часто.