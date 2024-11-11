Маршрут следования поезда 212В Брянск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
17:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
18:40
19:10
109 км.
1 ч. 32 мин.
Воротынск
19:59
20:01
172 км.
2 ч. 51 мин.
Калуга
Сергиев Скит
20:11
20:13
181 км.
3 ч. 3 мин.
Малоярославец
20:58
21:00
237 км.
3 ч. 50 мин.
Обнинское
21:14
21:16
249 км.
4 ч. 6 мин.
Бекасово 1
21:53
21:55
289 км.
4 ч. 45 мин.
Москва
Киевский Вокзал
23:00
346 км.
5 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ужасное состояние вагонов. У нас протекала крыша в одном месте, на улице был дождь. Проводница периодически с тряпкой ходила и подтирала то, что натекло.
Было комфортно и хорошо ехать. Минусом однозначно считаю состояние туалета, которое было не в лучшем виде. Кран не имел плавного хода. Или закрыт или на весь напор сразу открывался. Обрызгалась когда ходила в туалет.
Отправили в командировку, вот еду в этом поезде. В целом сойдет. Если бы еще в стоимость билетов включался чай или еда какая – то вообще было бы хорошо. В поезде все дорого.
Вот уж тут действительно цена соответствует качеству один в один. Ничего прям сильно плохого не могу про этот поезд сказать – одно слово старый. А из старости все неудобства и вытекают.
Все бы хорошо, но кондиционер не работал или его не было, я не поняла. Было спать очень душно. Ехала в купе. Открывали двери на ночь – все равно душно и жарко. Не выспалась и осталась по итогу злой.