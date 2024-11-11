Маршрут следования и продажа билетов
16 ч. 7 мин.
02:30
16
Маршрут следования поезда 213Э Находка (ст. Тихоокеанская) — Хабаровск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Находка (ст. Тихоокеанская) — Хабаровск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тихоокеанская
10:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Находка
10:39
10:59
7 км.
0 ч. 16 мин.
Партизанск
11:48
11:52
43 км.
1 ч. 25 мин.
Смоляниново
13:30
13:35
100 км.
3 ч. 7 мин.
Артем
14:17
14:18
125 км.
3 ч. 54 мин.
Уссурийск
15:45
16:04
177 км.
5 ч. 22 мин.
Сибирцево
17:11
17:13
234 км.
6 ч. 48 мин.
Спасск-Дальний
18:05
18:08
287 км.
7 ч. 42 мин.
Ружино
19:55
19:58
397 км.
9 ч. 32 мин.
Дальнереченск 1
20:58
21:01
451 км.
10 ч. 35 мин.
Губерово
21:32
21:33
485 км.
11 ч. 9 мин.
Лучегорск
21:59
22:00
520 км.
11 ч. 36 мин.
Бикин
22:39
22:43
558 км.
12 ч. 16 мин.
Вяземская
00:07
00:22
646 км.
13 ч. 44 мин.
Верино
01:12
01:14
699 км.
14 ч. 49 мин.
Хабаровск 1
02:30
756 км.
16 ч. 7 мин.
