12:20
19 ч. 26 мин.
07:46
Маршрут следования поезда 213Ж Ростов-на-Дону — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
12:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лихая
15:22
15:42
110 км.
3 ч. 2 мин.
Каменская
16:09
16:24
129 км.
3 ч. 49 мин.
Россошь
19:47
20:02
340 км.
7 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:35
21:40
428 км.
9 ч. 15 мин.
Грязи
Воронежские
00:35
00:50
599 км.
12 ч. 15 мин.
Мичуринск
Воронежский
01:40
01:42
655 км.
13 ч. 20 мин.
Рязань 2
04:21
04:47
853 км.
16 ч. 1 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:46
1034 км.
19 ч. 26 мин.
