Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 214Э Хабаровск — Находка (ст. Тихоокеанская).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 214Э Хабаровск — Находка (ст. Тихоокеанская) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Хабаровск — Находка (ст. Тихоокеанская) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Хабаровск 1
10:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верино
12:01
12:03
57 км.
1 ч. 9 мин.
Вяземская
12:58
13:13
110 км.
2 ч. 6 мин.
Бикин
14:49
14:53
198 км.
3 ч. 57 мин.
Лучегорск
15:32
15:33
236 км.
4 ч. 40 мин.
Губерово
16:02
16:03
271 км.
5 ч. 10 мин.
Дальнереченск 1
16:42
16:45
305 км.
5 ч. 50 мин.
Ружино
17:39
17:42
359 км.
6 ч. 47 мин.
Спасск-Дальний
19:27
19:30
469 км.
8 ч. 35 мин.
Сибирцево
20:27
20:30
522 км.
9 ч. 35 мин.
Уссурийск
21:34
21:50
579 км.
10 ч. 42 мин.
Артем
23:14
23:15
631 км.
12 ч. 22 мин.
Смоляниново
23:53
23:56
656 км.
13 ч. 1 мин.
Партизанск
01:33
01:37
713 км.
14 ч. 41 мин.
Находка
02:19
02:39
749 км.
15 ч. 27 мин.
Тихоокеанская
02:55
756 км.
16 ч. 3 мин.
