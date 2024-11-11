Маршрут следования и продажа билетов
17:23
20 ч. 38 мин.
14:01
Маршрут следования поезда 214Щ Москва — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
17:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мичуринск
Воронежский
00:14
00:26
367 км.
6 ч. 51 мин.
Грязи
Воронежские
01:17
01:35
423 км.
7 ч. 54 мин.
Россошь
06:01
06:16
681 км.
12 ч. 38 мин.
Зайцевка
07:21
07:23
746 км.
13 ч. 58 мин.
Кутейниково
08:01
08:03
783 км.
14 ч. 38 мин.
Миллерово
08:51
08:53
838 км.
15 ч. 28 мин.
Каменская
09:55
09:57
904 км.
16 ч. 32 мин.
Лихая
10:26
10:36
923 км.
17 ч. 3 мин.
Зверево
11:03
11:05
939 км.
17 ч. 40 мин.
Сулин
11:31
11:33
954 км.
18 ч. 8 мин.
Шахтная
12:14
12:16
972 км.
18 ч. 51 мин.
Новочеркасск
13:04
13:06
1008 км.
19 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
14:01
1046 км.
20 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Ростов-на-Дону Распечатать расписание поезда